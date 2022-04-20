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Игорь Артамонов наградил лучших представителей органов местного самоуправления

5 часов назад
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Награждение лучших сотрудников органов местного самоуправления состоялось сегодня в администрации Липецкой области. Оно прошло накануне Дня местного самоуправления. Собравшихся поздравил руководитель региона Игорь Артамонов. Он отметил, что муниципальная власть является важным звеном в системе управления.

«Главная задача муниципальных служащих – быть максимально открытыми для населения, вести диалог и не бояться критики. Нужно с заботой и вниманием относиться к людям, делать всё возможное для успешного развития своих территорий. Многие из вас с этим успешно справляются. Мы это ценим и хотим, чтобы коллеги в муниципалитетах брали с вас пример», – сказал Игорь Артамонов.

В Липецкой области 18 районов и два городских округа, 286 сельских поселений. Это – более 2600 муниципальных служащих. Лучшие из них получили награды. Медаль «За развитие местного самоуправления» вручена руководителю Данковского района Валерию Фалееву. Знаком «За развитие местного самоуправления» награждены глава Становлянского район Сергей Никитин и заместитель главы Усманского района Раиса Иевлева. Три человека отмечены почётным знаком «Во славу земли Липецкой». Также были вручены почётные грамоты и благодарности главы администрации Липецкой области, благодарственные письма региональной администрации, грамоты Общероссийского Конгресса муниципальных образований.

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