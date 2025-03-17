Игорь Артамонов наградил лучших работников бытового обслуживания региона накануне профессионального праздника

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в церемонии награждения лучших работников сферы бытового обслуживания населения региона, приуроченной к профессиональному празднику. Он отмечается в третье воскресенье марта. В этом году — 15 числа.

«Накануне праздника мы хотим поблагодарить вас за ваше трудолюбие, терпение и внимание к каждому клиенту. Вы дарите людям удобство, заботу и комфорт в повседневной жизни. Ваши усилия делают наш мир ярче. От мелких деталей до крупных проектов — вы создаете атмосферу, в которой нам всем приятно находиться», — поздравил Игорь Артамонов.

Ведомственные и областные награды в торжественной обстановке получили 12 человек. В Липецкой области функционирует больше 2700 предприятий сферы бытового обслуживания. В них работает свыше 5000 человек. В регионе расширяется сеть специализированных предприятий по уборке, ремонту помещений, автотранспорта, бытовой техники. Появляются новые виды услуг, повышается их качество, в том числе для жителей сельских территорий. В прошедшем году жителям региона оказано платных услуг на больше 100 млрд рублей.