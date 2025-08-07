Игорь Артамонов наградил лучших работников физкультуры и спорта Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов наградил лучших работников физкультуры и спорта региона в преддверии их профессионального праздника. День физкультурника в стране отмечается ежегодно во вторую субботу августа. В этом году праздник выпал на 9 число.

Почетный знак Правительства Липецкой области «Во славу земли Липецкой» получил тренер спортшколы №7 Липецка Сергей Наливкин. Знаками отличия Правительства Липецкой области «Почетный наставник» отмечены восемь человек: преподаватели, руководители общественных спортивных организаций, учителя физкультуры и другие жители области. Также были вручены почётные грамоты губернатора Липецкой области, благодарности Липецкого областного Совета депутатов и другие награды регионального уровня.

«В прошлом году наши спортсмены завоевали почти 2 400 медалей, включая те, что они получили на чемпионатах Европы и мира. С начала этого года на их счету уже почти 1 800 наград. Это, безусловно, заслуга самих ребят и их наставников. Спасибо вам за ту колоссальную работу, которую вы проводите. За то, что умете видеть способности в каждом своём ученике, поддерживаете, учите не сдаваться и идти вперёд», — подчеркнул Игорь Артамонов, обращаясь к присутствующим в зале.

Также глава региона подчеркнул, что в регионе за пять лет построены 57 новых объектов. Самый большой в области открыли в Ельце при участии двукратной олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной: зал гимнастики теперь носит её имя. Открыт ФОК в Ссёлках и Ледовая арена в Добром. Отремонтированы три футбольных стадиона в Липецке, Измалково и Добринке.

В регионе проводятся крупные спортивные соревнования — Мультиспортивные Детская и Семейная лиги. Осенью дадут старт третьему такому проекту — Инклюзивной Мультилиге, в которой примут участие ребята с ограничениями по здоровью и ветераны СВО. Доля жителей, занимающихся физкультурой и ведущих здоровой образ жизни, в Липецкой области составляет 65%: по этому показателю регион — в лидерах в ЦФО и шестой в стране.