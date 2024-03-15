Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в церемонии вручения областных и ведомственных наград лучшим работникам предприятий бытового обслуживания региона. Чествование состоялось в правительстве Липецкой области и было приурочено к профессиональному празднику отрасли, который ежегодно отмечают в третье воскресенье марта.

«В вас жители часто видят исполнителей своих пожеланий, и именно от вашей работы во многом зависит их настроение, – обратился к участникам приема Игорь Артамонов. – В Липецкой области в сфере бытового обслуживания работают почти 3 тысячи предприятий. Качество услуг и удовлетворенность жителей растет с каждым годом. Так держать!»

Отмечен на церемонии 31 работник швейного производства, парикмахерских и маникюрных салонов, автосервисов. В числе врученных наград – звание «Почетный работник торговли» Минпромторга РФ, почетная грамота Минпромторга РФ, Благодарность губернатора Липецкой области, Благодарность Липецкого областного Совета депутатов, благодарственное письмо правительства Липецкой области.