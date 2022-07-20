Торжественная церемония награждения лучших тружеников, посвященная Дню работника торговли, состоялась сегодня в правительстве Липецкой области. Представителей отрасли поздравил губернатор Игорь Артамонов. За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником ведомственными и областными наградами отмечены 103 человека.

«Ваша профессия существует с тех пор, когда люди научились производить товар и обмениваться. От того, с какой любовью вы выполняете свой ежедневный труд, зависит настроение наших жителей. Вместе с вами мы работаем над улучшением эффективности работы потребительского рынка и повышением благосостояния жителей Липецкой области», — сказал Игорь Артамонов.

В торговой отрасли насчитывается 11 тысяч предприятий, в которых трудятся более 120 тысяч человек. За год оборот розничной торговли составил 305,9 млрд. рублей или 104,8% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года.

В структуре оборота розничной торговли отмечается увеличение удельного веса непродовольственных товаров, он составил 51,4%. Удельный вес продаж на розничных рынках и ярмарках составил 4,2%, доля организаций и индивидуальных предпринимателей, торгующих вне рынка – 95,8%. Каждому жителю области продано товаров на сумму 272,8 тыс. рублей, оказано услуг общественного питания – на 7,9 тыс. рублей, бытовых услуг – 10,7 тыс. рублей. По объему оборота розничной торговли на душу населения Липецкая область занимает четвертое место в рейтинге среди областей Центрального федерального округа, среди всех субъектов Российской Федерации – 21 место.

В целях сохранения стабильной ценовой ситуации на потребительском рынке Липецкой области специалистами ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности» в отчетном периоде осуществлялось проведение еженедельного мониторинга розничных цен на социально значимые продовольственные товары в торговых предприятиях области. Обследовано более 5364 предприятий торговли продовольственной группы, в том числе — в сельской местности– 2694. Организованы дополнительные ярмарки и точки развозной торговли. В период роста цен на овощи было организовано более 160 торговых мест. К участию в торговле впервые было привлечено оптовое звено, что позволило на пике стоимости сезонных овощей реализовывать продукцию по ценам на 15-50% ниже среднерыночных.

Особое направление развития – поддержка липецкого производителя, продвижение качественного продукта в торговые сети, организация дополнительный стабильный рынок сбыта. В 2021-2022 году проведено шесть торгово-закупочных сессии в новом формате — прямые переговоры между производителями и представителями торговых сетей.