Игорь Артамонов наградил лучших спортсменов и тренеров Липецкой области

Торжественная церемония подведения итогов спортивного 2025 года прошла в правительстве Липецкой области. На ней были отмечены лучшие спортсмены и тренеры, а также выдающиеся работники в сфере физической культуры и спорта. Федеральные и областные награды им вручил губернатор региона Игорь Артамонов. Он поздравил атлетов и поблагодарил их за высокие результаты.

«В этом году наши спортсмены завоевали больше трёх тысяч медалей. И каждый год мы увеличиваем эту цифру. Растёт и количество липчан, которые входят в сборные команды России. Да, мы имеем трудности и сложности – на следующий год сокращается финансирование двух профессиональных команд, в которых не было липчан. Это основополагающий принцип нашей стратегии: там, где есть липчане, массовый и детский спорт, мы продолжим поддержку и будем её наращивать. Мы приняли решение сосредоточиться на развитии массового спорта и уже видим – это правильно, потому что мы в топе, мы первые, растёт качество и количество спортивных объектов. Хотим, чтобы у каждого ребёнка и взрослого была возможность найти своё призвание и уверенно идти к своим победам», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Также спортсменов поздравил первый заместитель губернатора Александр Рябченко. Лучшими молодыми спортсменами года стали: Кристина Королева — бронзовый призер чемпионата России по легкой атлетике; Александр Яковлев — чемпион России по гребному спорту. В видах спорта, не включённых в программу Олимпийских игр, отмечены: Екатерина Горькаева – всестилевое каратэ, Евгений Исаев – рукопашный бой, Алина Карлина – универсальный бой, Софья Кузнецова – пауэрлифтинг, Виктор Лукинских – борьба на поясах, Олеся Морозова – спортивный туризм, Валерия Цандекова – восточно-боевое единоборство, Елена Шалютина – спорт лиц с ПОДА (танцы на колясках).

В ходе торжественной церемонии наградили паралимпийцев и спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Зал аплодировал им стоя. Кроме того, отметили ветеранов специальной военной операции — победителей и призёров соревнований «Кубок Защитников Отечества».

В этом году появились и новые номинации: лучший спортивный судья, организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства, спортивный комментатор, самый активный участник родительского комитета спортивной школы. Также отмечены лучшие деловые партнёры в сфере физической культуры и спорта.