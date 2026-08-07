Игорь Артамонов наградил лучших строителей региона

Лучшие строители региона получили награды накануне своего профессионального праздника. Их вручил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Вы вносите большой вклад в развитие региона, – отметил губернатор, обращаясь к собравшимся. – За последние годы благодаря вам мы открыли после строительства или реконструкции крупные и знаковые объекты. Построили самую большую в регионе школу на 1500 мест, десятки старых образовательных учреждений вместе превратили в современные пространства. Возведены ФАПы, поликлиники, новые корпуса больниц. Больше 20 медучреждений капитально отремонтированы. Появились физкультурно-оздоровительные комплексы, социальные центры для старшего поколения, возрождается «Прометей», а бывший киноконцертный зал «Октябрь» начал свою новую, уверен, что лучшую жизнь. Спасибо за ваш добросовестный труд».

Двое липчан стали заслуженными строителями Российской Федерации. Это – директор ООО «Липецксантехмонтаж-1» Андрей Бугаков и сварщик ООО «СУ-11 «Липецкстрой-Л» Сергей Скопинцев.

Ещё 15 специалистов стали почётными строителями Липецкой области, 20 человек удостоены почётных грамот и благодарностей Минстроя России.

Дипломами и статуэтками «Золотая капитель» отмечены организации – победители регионального смотра-конкурса на лучшее архитектурное произведение.

В строительной сфере Липецкой области трудятся больше 30 тысяч человек – настоящих профессионалов своего дела. Сегодня около 150 различных наград нашли своих обладателей.