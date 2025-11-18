Игорь Артамонов наградил лучших участковых Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов наградил лучших участковых уполномоченных полиции региона. Торжественная церемония прошла в правительстве области.

«Участковые выполняют ежедневную, сложную и кропотливую работу по защите прав и законных интересов граждан. На вас держится основа правопорядка, потому что вы ближе всех к населению. Ежегодный конкурс придает службе особую значимость. Это знак уважения общества к работе участковых, которые обеспечивают общественную безопасность», – сказал губернатор Игорь Артамонов.

В 2025 году за победу в конкурсе «На страже общественного порядка» боролись 37 участковых. Программа включала два испытания: подготовку визитной карточки и экзамен на знание законодательства.

По итогам конкурса определили победителей в четырех номинациях. «Лучшим организатором мероприятий по охране общественного порядка» признан Максим Булгаков, заместитель начальника полиции ОМВД России по Грязинскому району. В номинации «Лучший помощник правоохранительных органов» победил Иван Баткаев, командир добровольной народной дружины Усманского многопрофильного колледжа. «Лучший участником мероприятий по охране общественного порядка в городской местности» стала Надежда Кораблина, старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Данковский». «Лучший участник мероприятий по охране общественного порядка в сельской местности» – Елена Глотова, старший инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Добринскому району.

Всего наградили 20 участковых. Денежные премии составили от 100 до 350 тысяч рублей. За первое место каждый победитель получил 350 000 рублей.