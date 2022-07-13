Торжественный приём для лучших школьников региона состоялся в Правительстве Липецкой области. Чествовали отличников учёбы, призёров олимпиад, фестивалей самодеятельности, спортивных состязаний, всероссийских волонтёрских конкурсов, лидеров патриотических движений из всех районов региона.

С выпускниками встретился губернатор Игорь Артамонов. Он поздравил талантливых ребят с окончанием школы и вручил им благодарственные письма.

«Своим стремлением к знаниям, своими успехами и достижениями уже в столь юном возрасте вы доказали, что можете совершать большие дела. Это только начало пути. Впереди у вас интересная жизнь. Мы уверены, что липецкая земля будет гордиться вами, а вы в свою очередь станете теми профессионалами в самых разных сферах, которые будут любить свой родной регион и делать его ещё лучше. Я желаю вам успехов и бесконечной веры в себя», – сказал Игорь Артамонов.

В этом году школы Липецкой области подготовили 687 медалистов. Заслуженные награды вручают выпускникам, которые успешно сдали ЕГЭ: набрали не менее 70 баллов по русскому языку и математике, преодолели минимум по всем другим предметам. Золотая медаль вручается в торжественной обстановке с аттестатом о среднем общем образовании с отличием.