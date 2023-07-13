Торжественный прием состоялся в правительстве области в честь Дня металлурга. Губернатор региона Игорь Артамонов вручил 23 государственные награды лучшим сотрудникам НЛМК. В числе награжденных — начальник отдела Управления охраны труда и промышленной безопасности Вадим Староверов. Он удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. На комбинате он работает 32 года. Зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом, требовательным руководителем. Неоднократно лично принимал участие в спасении и оказании помощи пострадавшим, выступал организатором аварийно-спасательных операций, работ по ликвидации аварий различной сложности.

«Металлурги — это люди труда. Сильные и упорные. Вы не боитесь никаких преград и всегда идете вперед. Постоянно ищите новые пути и решения, развиваетесь, растете. Регион гордится нашими металлургами, нашими трудовыми династиями. Спасибо вам за вашу работу», — сказал Игорь Артамонов.

Шесть сотрудников компании удостоились почетного звания «Заслуженный машиностроитель РФ», а девять новолипчан стали заслуженными металлургами страны. В их числе начальник отдела Цеха динамной стали Сергей Николаевич Ивлиев. За 31 год работы на комбинате он выпустил в соавторстве 15 научных публикаций по теме металлургического производства. При его непосредственном участии в производство успешно внедрены и использованы более 40 рационализаторских предложений, инициатив и предложений по снижению затрат.

Всего в этом году более 1000 сотрудников комбината удостоились наград разного уровня — государственных, ведомственных, областных и корпоративных. 250 сотрудникам присвоено почетное звание «Ветеран труда НЛМК», золотые и серебряные Почетные знаки НЛМК получили более 100 человек.