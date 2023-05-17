Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вручил областные премии многодетным семьям региона. Всего были отмечены 25 супружеских пар, в которых в общей сложности воспитывается 114 детей. В их числе — семья Петра Ильича и Нины Константиновны Сурковых из деревни Евлановки Добринского района, проживших 43 года вместе.

Глава семьи три десятка лет работал механизатором в колхозе «Родина», его супруга — закройщицей в добринском ателье.

Они воспитали шестерых детей: Дениса, Илью, Алексея, Александра, Татьяну и Ирину. Все они нашли свое место в жизни, создали семьи, подарили родителям восьмерых внуков.

Сурковы неоднократно награждались грамотами и благодарностями за воспитание детей, которые успешно участвовали в годы учебы в школьных предметных олимпиадах, защищали спортивную честь села и района. В 2004 году Петр Ильич и Нина Константиновна Сурковы получили благодарность администрации Липецкой области за большой вклад в воспитание детей и укрепление семейных традиций.