Больше ста детей воспитываются в 25 семьях, которых накануне чествовали в региональном правительстве. Некоторые воспитывают пятерых, семерых и даже 13 детей. Благодарственные письма родителям за сохранение семейных ценностей вручил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Очень символично завершаем Год семьи – в кругу замечательных и дружных семей. Спасибо, что поддерживаете наши традиционные ценности, учите детей хранить семейный очаг, показываете всем вокруг пример настоящей любви и и заботы. Семья – это наша сила, наша опора, основа всего. Для семей с детьми в регионе – больше 40 мер поддержки, которые мы будем стараться расширять», – обратился губернатор к семьям, а также поздравил их с наступающим Новым годом.

Среди награждённых семьи из разных муниципалитетов области. Самая многодетная из них – семья Козловых из Усманского района. Владимир Алексеевич и Надежда Леонидовна воспитывают тринадцать детей, из которых семеро приёмных. Восемь детей растёт в семье Кизяковых из Задонского района. У Игоря Ивановича и Юлии Борисовны восемь детей, пятеро из которых приёмные. А Алексей Алексеевич и Ольга Николаевна Шмаковы из Липецкого района подарили жизнь семерым детям.

Кроме того, состоялось награждение памятными подарками трёх победителей фотоконкурса «Многодетная семья на стиле». Завершилась церемония чествованием семьи участника СВО. Дмитрий, глава семьи, отец трёх детей. Заключил контракт на прохождение военной службы. В адрес губернатора региона поступило благодарственное письмо от командира войсковой части, где служит боец.