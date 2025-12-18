Игорь Артамонов наградил победителей «Большой перемены»

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поздравил школьников и студентов СПО – победителей и призеров шестого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Липецкая область вновь подтвердила статус одного из лидеров этого конкурса ного соревнования. Если в прошлом году общий выигрыш наших ребят составил 7,2 млн рублей, то в этом – рекордные 10,9 млн рублей. Звания победителей и призеров завоевал 51 человек. Три школьника 1-4 классов вместе со своими семьями выиграли поездку на родину Деда Мороза в Великий Устюг. Семь учеников 5-7 классов выиграли «Путешествие мечты от Москвы до Владивостока». Учащиеся 8-10 классов получили денежные призы, общий фонд которых составил 8,3 миллиона рублей для 30 победителей и призеров. Пять студентов учреждений СПО также получили денежные призы на общую сумму 2,6 млн рублей.

«От всего сердца поздравляю вас с победой во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Вы — лучшие из лучших, те, кто не боится мыслить смело и менять мир к лучшему. Ваши проекты, идеи и энергия — самый ценный капитал для развития Липецкой области и всей страны. Мы видим в вас будущих учёных, инженеров, лидеров, которые будут прославлять наш регион. Со своей стороны мы сделаем всё, чтобы поддержать ваш потенциал и создать среду для раскрытия каждого таланта», — сказал Игорь Артамонов.

Пять школьников 8-10 классов стали абсолютными победителями в своих вызовах и вошли в топ-3 по стране. Среди них –Алексей Кищенко–трехкратный победитель «Большой Перемены». В этом году его инновационный проект «Автомобильный цифровой универсальный помощник нового поколения» принес ему не только главный приз, но и поездку на форум «АтомПрофи» в Сириусе и участие в Конгрессе молодых ученых. Ранее Алексей уже бывал в экспедиции на Северный полюс и путешествовал на «Поезде мечты» от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Ученица школы №31 г. Липецка Вера Былинкина под руководством наставника Алены Чернухиной разработала проект «Будь в театре!». Его цель – создать в регионе систему «Театральный старт» для поиска и развития юных талантов через кастинги, мастер-классы от профессионалов и постановку спектаклей.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» – флагманский проект Российского движения детей и молодежи «Движение Первых», входящий в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей». С 2025 года он является частью национального проекта «Молодёжь и дети». Конкурс реализуется при поддержке Росмолодёжи, Минпросвещения и Минобрнауки России.