Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов наградил победителей и призёров II промышленного велозаезда, который прошёл на грязинской площадке ОЭЗ «Липецк» 30 июня. В нём приняли участие более 400 спортсменов из Москвы, Тулы, Рязани, Воронежа, Липецка и других городов России. Самым возрастным участником стал Евгений Быков, ему 74 года, самой юной велосипедистке — Анне Чумак — четыре года.

Для спортсменов организаторы подготовили дистанции в 30 километров (спринт) и 60 километров (PRO). Перед стартом их проинструктировала главный судья соревнований, президент Федерации велосипедного спорта Липецкой области Елена Королева. Трасса пролегала по территории ОЭЗ «Липецк», один круг насчитывал 15 километров, велосипедисты в зависимости от дистанции преодолели два и четыре круга соотвественно.

Победителями заезда на 30 километров стали липчане. Любовь Гречихина показала результат в 55 минут 33 секунды, Артём Полунин — в 45 минут 11 секунд. Золото гонки «PRO» взяли воронежцы: Наталья Высоцкая проехала 60 километров за 1 час 30 минут, Дмитрий Мокров — за 1 час 21 минуту. «Практически со старта ехал вместе с земляком Алексеем Соколовым. Каждый из нас хотел победить, на финише пришлось друг с другом побороться. В итоге я выиграл, чему очень рад, — прокомментировал Дмитрий Мокров. — Мне довелось участвовать во многих соревнованиях, у этой гонки — очень хороший уровень организации и отличная трасса. Обязательно приеду ещё!».

Медали и кубки победителям промзаезда вручил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. «Рады гостям из других субъектов. Каждый год количество участников спортивных событий, которые проводятся в регионе, увеличивается кратно. Мы рассматриваем возможность дальнейшего использования грязинской площадки ОЭЗ «Липецк» для подобных соревнований, а также хотим увеличить их частоту и проводить несколько раз в год. Причем, не только велогонки, но и забеги для легкоатлетов», — отметил глава региона.

Самым массовым стартом спортивного праздника ОЭЗ «Липецк» стал фан-заезд на девять километров, в котором принимали участие велосипедисты от четырёх лет и старше. Все спортсмены вне зависимости от места и результата на финише получили памятные медали с символикой велозаезда. Мероприятие прошло при поддержке Федерации триатлона Липецкой области и правительства региона.