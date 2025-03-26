Игорь Артамонов наградил победителей и призёров областного конкурса «Семья года»

Победителей и призёров областного конкурса «Семья года» чествовали в правительстве региона. Награды 20 лучшим семьям вручил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Глава региона, обратившись к семья в зале, подчеркнул: «Семья – это основа общества, то, с чего начинается наша страна. Ваши истории вдохновляют, ваши традиции укрепляют наш регион. Спасибо вам за любовь, труд и преданность семейным ценностям!»

Конкурс «Семья года» проводится в области во второй раз. В этом году на него поступило 106 заявок. Участники соревновались в семи номинациях, включая две новые – «Опекунская или приёмная семья» и «Волонтёрская семья». В зависимости от призового места семьи помимо дипломов получили ещё и денежное вознаграждение. Самой большой суммы – 500 тысяч рублей – удостоились Раимбердиевы из Липецка, ставшие лучшей «Многодетной семьей-2025». Мама Татьяна Алексеевна также является победительницей городской акции «Материнская слава». У супругов – трое детей: Карина и Нелли, ученицы школы №3 имени К. Москаленко, и сын Артур, который пока ходит в детский сад.

«В этом году по инициативе нашего Президента стартовал новый нацпроект – «Семья». И это говорит о том, что в центре внимания самое главное. Семья – не просто «ячейка общества». Это то, с чего начинается Россия. Не с указов и законов, а с того, как отец смотрит на сына. Как мама по ночам проверяет, укрыт ли ребёнок. Как бабушка передаёт секрет любимого блюда, а дед рассказывает, как в молодости пахал на тракторе. Вот где корни нашей страны», – подытожил Игорь Артамонов.