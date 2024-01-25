Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов наградил победителей ежегодного областного конкурса «Семья года». Его участниками стали 196 семей региона.

Лучших выбирали в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья» и «Трудовая династия». Основные критерии – награды различного уровня за успехи в труде, творчестве и спорте, сохранение семейных традиций.

«Особенно приятно проводить церемонию награждения в юбилейный для Липецкой области год. Радостно видеть в этом зале самые дружные, крепкие и верные семьи нашего региона. Именно вы – пример для наших будущих поколений в трудолюбии, любви, уважении, сохранении наших традиционных ценностей. Еще раз поздравляю вас и хочу пожелать всем нам, чтобы таких семей в нашем регионе становилось больше», – обратился к собравшимся Игорь Артамонов.

Победителями и призёрами конкурса стали:

в номинации «Многодетная семья»:

I место – семья Цукановых (Лев-Толстовский район),

II место – семья Быковых (г. Елец),

III место – семья Меркушиных-Нечаевых (г. Липецк);

в номинации «Молодая семья»:

I место – семья Войновых (г. Липецк),

II место – семья Серегиных (Воловский район),

III место – семья Гудневых (Измалковский район);

в номинации «Сельская семья»:

I место – семья Потаповых (Данковский район),

II место – семья Федяниных (Воловский район),

III место – семья Машук (Тербунский район);

в номинации «Золотая семья»:

I место – семья Агафоновых (г. Елец),

II место – семья Грачевых (Липецкий район),

III место – семья Фроловых (Чаплыгинский район);

в номинации «Трудовая династия»:

I место – семья Корневых (Усманский район),

II место – семья Крапивиных (г. Липецк),

III место – семью Губановых (г. Липецк).

Победители конкурса получат денежные призы: 500 000 рублей, 300 000 рублей и 100 000 рублей за первое, второе и третье места соответственно.