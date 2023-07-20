Липецкие молодые учёные получили гранты в размере 500 тысяч рублей на реализацию научных проектов. Восемь человек победили в конкурсе в рамках программы Фонда содействия инновациям «УМНИК». Это студенты и аспиранты ЛГТУ и ЕГУ имени И.А. Бунина.

Сегодня свои идеи победители конкурса представили губернатору региона Игорю Артамонову. В числе проектов есть разработки электронного помощника для медработников, технологии возделывания яровой пшеницы с азотосодержащими производственными отходами животного происхождения, модель дрона контроля и мониторинга автодорог.

Руководитель области отметил актуальность и важность разработок, а также поручил профильным блокам подробно изучить проекты и рассмотреть возможность их практического применения.

«Проекты очень актуальные. Все будут детально рассмотрены. На поддержку наиболее эффективных инициатив мы готовы выделить региональное финансирование», – сказал губернатор.

В завершение встречи Игорь Артамонов вручил молодым учёным дипломы победителей конкурса.