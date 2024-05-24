Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов наградил победителей конкурса «Лидер малого и среднего бизнеса – 2023». Церемония прошла в концертном зале Липецкой государственной филармонии «Унион».

Победителями конкурса стали 18 бизнесменов. Одну из номинаций – «Гран-При» – взял директор липецкой компании «Чугунспецстрой» Виктор Носов. Предприятие работает с 2003 года и специализируется на производстве и продаже трубной продукции из высокопрочного чугуна. Изделия «Чугунспецстрой» используются на объектах с повышенными требованиями к эксплуатации: тепловых сетях, нефтепроводах, трубопроводах высокого давления, заводских продуктопроводах. Всего на конкурс «Лидер малого и среднего бизнеса – 2023» поступило 90 заявок. Награждение проводилось в рамках форума «Мой бизнес. Время наших!», приуроченного ко Дню российского предпринимательства. Праздник отмечается в России ежегодно 26 мая.

В Липецкой области – 40 156 субъектов МСП. «Мы активно поддерживаем малый и средний бизнес, ведь это вклад в экономическое развитие региона. Работаем над тем, чтобы ежегодно вводить новые гранты и субсидии, чтобы охватить помощью как можно больше предпринимателей», – комментирует губернатор Игорь Артамонов.