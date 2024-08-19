Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов наградил школьников из региональной сборной за победу в финале Спартакиады молодёжи России допризывного возраста. 10 кадетов получили благодарственные письма областного правительства. Учитель физкультуры школы №14 Липецка, начальник регионального штаба «Юнармия» Антон Журавлёв, подготовивший ребят к состязаниям, удостоен знака отличия «Почётный наставник».

Спартакиада молодёжи России допризывного возраста проходила с 3 по 12 июля в Волгоградской области. Она собрала около 600 участников в возрасте 14-17 лет из 49 субъектов страны. Липецкую область представляла команда из 10 кадетов – учеников 8-11 классов школы №14 Липецка. Ребята продемонстрировали навыки физической и военной подготовки: бежали 60 метров и три километра, плыли дистанцию в 50 метров, прыгали в длину с места и с разбега, подтягивались на перекладине и выполняли поднимание туловища из положения лёжа, метали 700-граммовую гранату, стреляли из пневматической винтовки, разбирали и собирали автомат Калашникова (АК-74) и показывали строевую подготовку. Вне конкурса также проводились соревнования по лазертагу.

Липецкая команда заняла второе место по физпоготовке, уступив петербуржцам, и первое – в военной подготовке. Это позволило сборной региона одержать победу в общекомандном зачёте Спартакиады. В индивидуальном зачёте липецкие кадеты также показали высокие результаты. Вадим Исаев, например, взял серебро в смотре физподготовки, бронзу в стрельбе из пневматической винтовки и поднялся на пятую строчку рейтинга соревнований в прыжке в длину с разбега. Всего с состязаний команда допризывников Липецкой области привезла 42 награды.

«Победа для Липецкой области – долгожданная, наша команда выше второго места в этой Спартакиаде не поднималась, – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – После награждения обсудили с парнями их планы. Эти мальчишки – наши будущие защитники. После школы все пойдут в военные училища. Гордимся и поддерживаем их выбор».