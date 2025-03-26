Игорь Артамонов наградил работников культуры Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вручил награды лучшим работникам культуры региона по случаю с профессионального праздника. Торжественный прием прошел в концертном зале «Унион».

«Липецкой области есть чем гордиться: фестивалями и конкурсами, которые собирают тысячи зрителей и участников, многочисленными победами наших артистов, художников, писателей, мастеров, музыкантов и прочих творческих деятелей. Мы надеемся, что культура липецкого края и дальше будет процветать, и мы будем делать это вместе. За последние несколько лет в регионе отремонтировано и построено больше ста учреждений культуры: театров, ДК, музеев, библиотек. Но именно вы являетесь их душой и наполняете их смыслами», – обратился к собравшимся Игорь Артамонов.

Почетные звания «Заслуженный работник культуры Липецкой области» получили директор Братовщинского ЦКД Долгоруковского района Светлана Астапенкова, заместитель директора ОЦКНТ Лариса Ворона и художественный руководитель ансамбля народной песни «Зень» Арина Гридина. Звание «Заслуженный артист Липецкой области» присвоено артистке театра драмы имени Толстого Светлане Перекиной и артисту Липецкого драматического театра Владимиру Терновых. Звание «Заслуженный художник Липецкой области» присуждено членам Союза художников России Андрею Дмитриеву и Нине Быковой. «Заслуженным мастером народного творчества Липецкой области» признан Александр Алехин, возродивший Юрьевский гончарный промысел в Задонском районе.

Также за вклад в развитие культуры и плодотворную творческую работу вручены благодарственные письма председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по культуре О.М. Казаковой, почетные грамоты губернатора Липецкой области, благодарственные письма регионального правительства, юбилейные медали «70 лет Липецкой области», почетные грамоты регионального минкульта.