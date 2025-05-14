Игорь Артамонов наградил работников связи, радио и телевидения Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов наградил лучших работников отрасли связи, радио и телевидения региона. Торжественная церемония прошла в большом зале облправительства.

Почётными грамотами, благодарностями и благодарственными письмами были отмечены 50 сотрудников ведущих телекоммуникационных компаний, интернет-провайдеров, операторов сотовой связи, средств массовой информации и других ведомств. Среди награждённых — инженеры, IT-специалисты, журналисты, радиоведущие и технические работники, которые внесли вклад в развитие цифровой инфраструктуры региона и формирование информационного поля.

«В сфере электронных коммуникаций региона трудятся настоящие профессионалы, ответственные и творческие люди, благодаря которым мы ежедневно можем общаться с друзьями и близкими, быть в курсе самых значимых событий. Уверен, что накопленный профессиональный опыт, опирающийся на лучшие традиции, дальнейшая модернизация отрасли, внедрение современных технологий будут способствовать успешному развитию Липецкой области и повышению уровня жизни наших жителей», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.