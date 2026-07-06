Игорь Артамонов наградил сотрудников МФЦ в честь профессионального праздника

День сотрудника МФЦ Липецкой области отметили в правительстве региона. В этом году система многофункциональных центров региона отмечает 18-летие. Символично, что свой профессиональный праздник сотрудники МФЦ встретили именно 3 июля: дата приурочена к знаменательному событию — 8 июля 2008 года в Елецком районе открылся первый в регионе многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Именно Липецкая область стала пилотным регионом Минэкономразвития России по реализации проекта по принципу «одного окна», а затем и колыбелью федеральной системы МФЦ.

С праздником сотрудников поздравили Губернатор Липецкой области Игорь Георгиевич Артамонов. «Каждый раз, встречаясь с вами, я вижу прекрасных, молодых, энергичных и добрых людей. Вы — самые лучшие, самые красивые, самые умные и самые нужные для наших граждан. В стране работают настоящие профессионалы — и это вы. Приятно быть вместе с вами, видеть, как вы делаете своё дело хорошо, качественно, профессионально. И при этом остаётесь весёлыми, позитивными — это особый дар. Спасибо вам за ваш труд!» — сказал Игорь Артамонов.

Губернатор также отметил, что система МФЦ Липецкой области прошла колоссальный путь. Сегодня это сеть из 26 центров и 127 территориальных подразделений. Ежедневно офисы посещают от трёх до четырёх тысяч заявителей, а уровень удовлетворённости жителей достигает почти 100 %. Среднее время ожидания составляет 3,5 минуты.

Почётным знаком правительства Липецкой области «Во славу земли Липецкой» награждены директор ОБУ «УМФЦ Липецкой области» Алексей Тихонов и его заместитель Арина Мещерякова. Почётные грамоты и благодарности Губернатора получили начальники и ведущие документоведы из Липецка, Ельца, Данкова, Усмани, Грязей, Лебедяни, Красного, Станового, Задонска, Хлевного и других районов. Наградами Липецкого областного Совета депутатов отмечены ещё семь сотрудников, а Министерство социальной политики региона вручило свои почётные грамоты, благодарности и письма специалистам, работающим с семьями, бизнесом и юридическими вопросами.

Всего в этот день награды получили 33 сотрудника МФЦ. Среди них — лауреаты ежегодной областной премии в номинациях «Лидер-руководитель», «Лучший молодой специалист», «Лучший наставник», «Искренний сервис» и «Лучший специалист».

Праздничная программа включала детское приветствие, выступления творческих коллективов, исполнение гимна МФЦ Липецкой области и торжественную клятву сотрудников. Кульминацией стала церемония подписания «Паспорта МФЦ Липецкой области» — символического документа, в котором отразили ключевые показатели и вехи развития системы. Свои автографы в нём оставили Губернатор, Председатель областного Совета депутатов и все руководители отделов — как знак единства команды.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов и создателей системы МФЦ, которые стояли у истоков пилотного проекта 2008 года. Им вручили цветы и подарки.