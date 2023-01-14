Cотрудники регионального следственного управления Следственного комитета РФ получили областные награды в преддверии 12-й годовщины образования ведомства. Благодарности им вручил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

5 января 2011 года на основании Указа Президента Российской Федерации был создан Следственный комитет Российской Федерации. Независимый федеральный государственный орган действует вот уже 12 лет, осуществляя в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия в сфере уголовного судопроизводства. Поздравить коллектив следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области с праздничной датой пришли представители власти региона и города Липецка, депутатского корпуса, прокуратуры, судейского сообщества, правоохранительных структур, ветераны следствия, кадеты профильных классов.

Вручая областные награды, Игорь Артамонов отметил, что правительство региона конструктивно взаимодействует с представителями следственного управления. Руководитель следственного управления СК РФ по Липецкой области генерал-майор юстиции Евгений Шаповалов, выступая перед коллективом и гостями, напомнил об истории следствия, которое берет свое начало еще с петровских времен. 310 лет назад – 25 июля 1713 года – российским императором Петром I был подписан указ «О создании следственной канцелярии гвардии майора М.И. Волконского». «Следственные канцелярии подчинялись непосредственно главе государства. Это была первая в истории нашей страны попытка создать независимые следственные органы, которые на протяжении последних трехсот лет претерпели значительные изменения», – сказал Игорь Артамонов.

Государство возложило на сотрудников Следственного комитета ответственную, сложную работу, имеющую огромную значимость для Отечества и наших граждан. Она требует проявления принципиальности, честности, личной порядочности, строгого соблюдения закона, способности сопереживать и в любую минуту прийти на помощь пострадавшим от преступлений. Только в прошлом году в производстве следователей регионального СК России находилось 1463 уголовных дела, более 500 направлены в суд, отмечалось в ходе торжества.

Офицеры следственного управления борются за права инвалидов, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расследуя уголовные дела в отношении которых не предоставляется законное жилье или выделенные квартиры непригодны для проживания. Также ведется активная шефская работа в профильных кадетских классах, детских домах и центрах непрерывного образования. К празднику сотрудники, добившиеся высоких показателей в службе, получили ведомственные награды, а также благодарности за успешное межведомственное взаимодействие. В адрес следователей сегодня звучали поздравления высокопоставленных гостей, коллег и кадетов, подготовивших творческие номера.