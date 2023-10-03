Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов наградил участников Гуманитарной миссии #МЫВМЕСТЕ, в рамках которой добровольцы участвовали в доставке гуманитарных грузов, помогали в восстановлении городской инфраструктуры и жилищ, социальных учреждений, мемориальных комплексов Великой Отечественной войны, оказывали адресную помощь на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

«Спасибо вам за работу, которую каждый из вас выполняет по зову сердца, не требуя ничего взамен. Вы – воплощение тех качеств, которыми должны обладать истинные патриоты, когда страна в них нуждается. Это самоотверженность, бескорыстие, готовность действовать», – сказал губернатор Игорь Артамонов.

Программа #МЫВМЕСТЕ реализуется в соответствии c Указом Президента Российской Федерации с 2022 года. Участником программы может стать как опытный волонтер, так и специалисты конкретных сфер деятельности: врачи, строители, спасатели, преподаватели и так далее.

Сегодня в малом зале правительства также состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального этапа Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, который проходил с 14 марта по 21 июля. Участниками Премии могли стать граждане старше 14 лет, некоммерческие и благотворительные организации, коммерческие организации, представители сферы медиа и бизнес-структуры. Конкурс проводился по 11 номинациям. От липчан поступило свыше 400 заявок. Отбор проходил в форме заочной оценки проектов экспертами на платформе ДОБРО.РФ. Победителями и призерами регионального этапа Премии стали 25 человек.