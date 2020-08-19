Игорь Артамонов наградил волонтеров за помощь медикам в период пандемии

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов наградил участников «Молодежки ОНФ» за помощь медикам в период пандемии. Торжественная церемония прошла в управлении здравоохранения в рамках коллегии. 35 добровольцев были награждены благодарственными письмами.

«Большое спасибо волонтёрам за помощь в период распространения коронавирусной инфекции. Добровольцы доставляли людям лекарства и продукты, помогали медикам. Также мы благодарим врачей. Они достойно справились с пандемией. Если говорить о количестве заболевших, об уровне смертности, то, по сравнению с соседними субъектами, у нас цифры невысокие. Это говорит о профессионализме врачей, о своевременно принятых решениях, о неплохой материальной базе, о том, что мы много вкладывали в медицину», – отметил Игорь Артамонов.

Первый раз липецкие медики обратились к команде «молодежка ОНФ» с просьбой помочь доставить в областную инфекционную больницу мобильный рентген-аппарат и кислородные концентраторы для ИВЛ. Также «Молодежка ОНФ» объединили 15 предприятий общественного питания для организации горячих обедов медицинским работникам. За период пандемии молодые люди доставили более 2000 порций горячих обедов в семь больниц областного центра.

Кроме того, велись работы по переоборудованию корпусов под примем пациентов с коронавирусной инфекцией. Участники команды «Молодежка ОНФ» помогали перепрофилировать часть санатория «Липецк – курорт» под инфекционный госпиталь. При поддержке общественников врачи смогли начать лечение больных в короткие сроки.