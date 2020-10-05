Игорь Артамонов наградил волонтёров акции «Мы вместе»

Липецкие волонтёры получили награды за участие во всероссийской акции #МыВместе. Глава региона Игорь Артамонов поблагодарил молодых людей, которые помогали липчанам, доставляли лекарства, продукты,горячие обеды, организовывали акции благодарности врачам во время пандемии коронавируса, и вручил им медали.

«Благодарим за проявленную инициативу «Волонтёров медиков», Общероссийский народный фронт, другие организации. Это самоотверженный труд, нужная работа. И это только первый этап работы. Как оказалось, прогнозы относительно второй волны сбываются. Пора снова активно включаться. Так как 85% заболевших – пенсионеры, те, кто попадает каждый день в больницы. Наша задача – помочь пожилым людям, чтобы они не выходили из дома, не встречались с инфекцией. Мы очень рассчитываем на вашу помощь», – сказал Игорь Артамонов.





Акция взаимопомощи #МыВместе была запущена 16 марта в 85 регионах России. В Липецкой области координатором акции выступили региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры медики» региональное отделение Общероссийского народного фронта, ресурсный центр добровольчества Липецкой области управления молодежной политики. Для жителей и организаций, которые хотят помогать другим, был создан специальный интернет-ресурс мывместе 2020.рф.

В акции приняли участие более 1000 волонтеров. Более 3000 человек получили адресную помощь, продукты и лекарства, доставленные добровольцами. Также удалось объединить бизнес, который на безвозмездной основе предоставлял продукты, различные товары, услуги. Волонтеры не забыли про 9 мая. Ветераны Великой Отечественной войны получили праздничные подарочные наборы. По всей Липецкой области прошли сотни адресных концертов во дворах для ветеранов. Жители региона приняли участие в акции #Окна_Победы, #ПоемДвором.

Региональный штаб поддерживал работников медицинских учреждений. Президент РФ в режиме видеоконференции дважды встретился с участниками акции – 30 апреля и 26 июня. В качестве признания роли граждан в борьбе с пандемией Президент учредил памятную медаль за бескорыстный вклад в акцию «Мы вместе», а также подписал указ о награждении волонтеров знаком отличия «За благодеяние». В Липецкой области медалью отмечены 145 волонтеров.