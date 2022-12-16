Липецкие волонтёры, помогающие мобилизованным и их семьям, получили награды от руководителя региона Игоря Артамонова. Сегодня он вручил им благодарственные письма правительства Липецкой области. Всего были отмечены 14 человек. В основном это студенты, которые наиболее активно помогают штабу общественной поддержки «Своих не бросаем».

Игорь Артамонов поблагодарил добровольцев за их неравнодушие, отзывчивость и помощь. «Сейчас региону и стране особенно нужны люди, готовые подставить своё плечо в трудной ситуации, – сказал губернатор. – Вся Липецкая область помогает нашим военнослужащим, и ваш вклад очень большой. Мы это ценим, поддерживаем и благодарим каждого из вас».

Добровольцы работают в штабе с первых дней его создания, начиная с 27 сентября. За это время было задействовано более ста волонтёров. Они помогали собирать гуманитарные грузы, формировали посылки для мобилизованных, отвечали на вопросы, поступающие по горячей линии и в социальных сетях. Всего было обработано около четырёх тысяч обращений, собрано и отправлено липецким военнослужащим 40 тонн гуманитарной помощи.