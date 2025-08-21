Игорь Артамонов наградил выдающихся липчан накануне Дня флага

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов наградил липчан, внесших значительный вклад в развитие и процветание региона, а также служащих примером землякам, в преддверие Дня Государственного флага Российской Федерации. Церемония прошла в большом зале правительства. Государственных, ведомственных и региональных наград удостоены около 30 человек.

«Вручение наград – всегда волнительное событие. Это встреча с самыми достойными жителями липецкого края, самыми умными, самыми ответственными и преданными родной земле и стране гражданами. От всего сердца хочу поблагодарить вас за труд и ваши дела», – сказал Игорь Артамонов.

В числе награжденных – Николай и Ольга Качановы из Грязинского района. Они получили орден «Родительская слава». Супруги вместе 45 лет, вырастили 10 детей и сейчас помогают в воспитании 15 внуков. Заместитель главврача Хлевенской районной больницы Александра Супоня удостоена звания «Заслуженный врач РФ», липчанин Виктор Стрельников – звания «Заслуженный металлург РФ». В числе героев церемонии – волонтеры, педагоги, работники культуры, лесного хозяйства, а также спасатели, проявившие мужество во время тушения лесного пожара в Усманском районе.