В правительстве Липецкой области сегодня состоялось награждение сотрудников спецслужб, которые 24 февраля обезвреживали упавший в Липецке беспилотник. Взрывотехников и следователей регионального СК России наградил губернатор региона Игорь Артамонов.

«24 февраля нам всем было волнительно. Переживали и за возможные последствия, и особенно за наших взрывотехников, которые обезвреживали остатки беспилотника. От себя и от всех липчан благодарю тех, кто рисковал жизнями ради обеспечения безопасности города и его жителей. Сработали чётко, слаженно, профессионально. Вы – герои, парни! Спасибо вам!» – сказал губернатор.

За предотвращение последствий, высокий профессионализм и оперативную работу при обеспечении общественной безопасности Игорь Артамонов вручил сотрудникам ряда служб и ведомств почётные знаки «Во славу земли Липецкой», почётные грамоты и благодарности губернатора региона, благодарственные письма областного правительства.