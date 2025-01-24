Медаль «За участие в специальной военной операции» губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вручил военнослужащему из Задонского района Роману Жураеву в день его рождения. О встрече с военнослужащим глава региона договорился несколько дней назад, когда посещал отремонтированную гимназию в Задонске. Участник СВО вёл там урок мужества.

«Тогда не было времени на долгий разговор – работу с детьми нарушать нельзя. Пригласил его более подробно обсудить интересующие бойцов вопросы», – пояснил губернатор.

Военнослужащий обратился к губернатору с просьбой об оказании поддержки его подразделению. Регион поможет с техническими средствами. Также обсуждались другие инициативы бойца.

«У Романа есть предложения по увековечению памяти десантников и привлечению бойцов и ветеранов СВО к патриотической работе с детьми. Безусловно, мы всё это поддерживаем», – сообщил Игорь Артамонов.

В своём телеграм-канале губернатор рассказал о боевом пути Романа Жураева. Боец с первых дней на СВО. Штурмовал позиции противника, уничтожил большое количество техники врага. Получил тяжёлое ранение, лишился ноги, но вернулся на службу, где сейчас координирует работу расчётов БПЛА.

«Сказал бойцу лично и ещё раз повторю – регион гордится! Такие люди приумножают веру в нашу Победу», – подытожил губернатор.