Игорь Артамонов наградил защитников Отечества

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в торжественной части праздника, посвящённого Дню защитника Отечества и проводившегося в концертном зале ОЦКНТ областного центра. Руководитель региона вручил собравшимся в зале государственные и региональные знаки отличия.

«Этот праздник – символ мужества, доблести, преданности Родине. Сегодня мы чествуем не только военнослужащих, но и всех, кто своим трудом, активной гражданской позицией укрепляет нашу страну. В этом зале – люди разных профессий, но всех вас объединяет одно – искренняя любовь к Отечеству и готовность служить ему. Гордимся каждым из вас. Ваш профессионализм и самоотверженность – пример для подрастающего поколения!» — подчеркнул Игорь Артамонов, обращаясь к участникам торжественного мероприятия.

Звания «Мастер связи» Минцифры РФ удостоен начальник цеха липецкого филиала РТРС Александр Ушаков, обеспечивающий бесперебойную работу телевещания в регионе. Почётным знаком «Во славу земли Липецкой» награждён народный артист РФ Валерий Радченко, недавно отметивший полувековой юбилей профессиональной вокальной деятельности. За милосердие и помощь фронту Почётного знака Доброты правительства Липецкой области и Липецкого областного Совета депутатов удостоен иерей Виталий Пермяков, организовавший в Троицком храме посёлка Лев Толстой швейную мастерскую, где делают подушки, одеяла, термобельё для бойцов СВО.

Медали «За участие в специальной военной операции» из рук губернатора получили ветераны боевых действий: сержант Никита Батурин, старший лейтенант медицинской службы Александр Брылёв, старший лейтенант юстиции Игорь Осадчий, прапорщик Андрей Пальчиков, ефрейтор Алексей Федорук, майор в отставке Александр Ястреб и другие.

Почётными грамотами и благодарностями были отмечены и спасатели, пожарные, полицейские, педагоги, тренеры, работники АПК и волонтёры.