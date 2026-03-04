Игорь Артамонов наградил женщин Липецкой области в преддверии 8 Марта

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в преддверии 8 Марта вручил федеральные и региональные награды 14 женщинам за их профессионализм, общественную деятельность и активную гражданскую позицию. Торжественное мероприятие прошло в правительстве Липецкой области.

Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» получила руководитель Липецкого областного клинического центра Наталья Полянская (фото 3). Доктор проводит высокотехнологичные операции, готовит новое поколение врачей-офтальмологов. Наталья Константиновна является автором более 70 печатных работ и 4 патентов.

Слова благодарности прозвучали в адрес активисток Союза женщин России, которые с первых дней СВО оказывают всестороннюю поддержку бойцам и жителям ДНР И ЛНР. За активное участие в общественной и благотворительной деятельности Благодарственными письмами Президента Российской Федерации поощрены заместитель председателя регионального отделения Союза женщин России Анастасия Алисова, председатель Задонского районного отделения Нелли Антюхова и заместитель председателя регионального отделения Наталья Александровна Калугина.

Медалью Министерства обороны Российской Федерации «За помощь и милосердие» за личные заслуги в оказании содействия военнослужащим награждены председатель Елецкого районного отделения Союза женщин России Татьяна Богданова и член Президиума регионального отделения Лариса Кудаева.

Высокие профессиональные достижения были отмечены почётными грамотами и благодарностями Губернатора Липецкой области. Среди награжденных — швея ООО «Альфа» из Данкова Алла Андреева, сборщик гальванических элементов елецкого ПАО «Энергия» Валентина Антипова, старший помощник начальника отделения военного комиссариата Татьяна Леонова, оператор службы 112 Виктория Силухина, педагог Задонской школы-интерната Светлана Иванова и мастер благоустройства из Данкова Екатерина Вишнякова.

Особое внимание на церемонии было уделено молодёжи. Благодарственными письмами облправительства за активную гражданскую позицию поощрены студентка Липецкого медицинского колледжа Анастасия Бобылёва, совершившая более 10 поездок в зону СВО, отвозя гумгрузы, и студентка Елецкого государственного университета Карина Чурсина, возглавившая грантовый проект «Школа молодёжного наставничества» и включенная в кадровый резерв Росмолодёжи.