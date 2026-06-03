Игорь Артамонов наградлил лучших представителей Липецкого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов наградил лучших представителей Липецкого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил РФ и правоохранительных органов. Церемония вручения прошла в здании облправительства в рамках IX отчётно-выборной конференции объединения.

«Ваша работа — это пример беззаветного служения людям, региону и стране. Спасибо за сохранение традиций, наставничество и реальную помощь тем, кто в ней нуждается», — подчеркнул Игорь Артамонов, обращаясь к собравшимся.

За большой вклад в развитие ветеранского движения почётного знака «Во славу земли Липецкой» удостоена Татьяна Попова. Юрий Чурилов, Григорий Душкин, Николай Грибцов, Борис Косолапов и Виктор Иноземцев отмечены знаками «Почётный наставник». Памятной медалью «За заслуги в Ветеранском движении» награждён Владимир Шеремет.

В ходе конференции также состоялись выборы президиума и утверждение повестки дальнейшей работы Совета ветеранов. Председатель организации Леонид Гусев выступил с отчётным докладом о результатах деятельности объединения за прошедшие пять лет. Одним из важных итогов стало проведение липецкого форума «Преемственность поколений», объединившего 14 000 участников.