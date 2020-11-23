В регионе

Игорь Артамонов назначил нового начальника управления дорог и транспорта Липецкой области

1 час назад
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Начальником областного  управления дорог и транспорта назначен Иван Мычелкин. Он перешёл с поста руководителя ОГУП «Елецводоканал», который занимал с мая 2020 года.

Иван Анатольевич имеет экономическое образование, опыт в организации процессной деятельности и реализации масштабных проектов. Прошёл курсы повышения управленческой квалификации Высшей школы экономики. 

В новой должности он будет контролировать осуществление организации транспортного обслуживания населения, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт дорог регионального и межмуниципального значения.

Иван Мычелкин женат, воспитывает двоих детей.

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