Игорь Артамонов назначил нового начальника управления дорог и транспорта Липецкой области

Начальником областного управления дорог и транспорта назначен Иван Мычелкин. Он перешёл с поста руководителя ОГУП «Елецводоканал», который занимал с мая 2020 года.

Иван Анатольевич имеет экономическое образование, опыт в организации процессной деятельности и реализации масштабных проектов. Прошёл курсы повышения управленческой квалификации Высшей школы экономики.

В новой должности он будет контролировать осуществление организации транспортного обслуживания населения, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт дорог регионального и межмуниципального значения.

Иван Мычелкин женат, воспитывает двоих детей.