Во вторник 31 августа в прямом эфире глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов ответил на вопросы жителей. Всего поступило больше 1500 обращений. Среди самых популярных тем — благоустройство, дороги, ЖКХ, социальная поддержка и здравоохранение.

О медицине

Одной из первых тем, поднятых в прямом эфире, звучала так: «Как сейчас регион справляется с пандемией?»



— Первое — надо смотреть на уровень свободных коек. Второе — на количество госпитализируемых людей. У нас шесть госпиталей на две тысяч коек, свободно 22%. Медицинская сеть в регионе полностью справляется с нагрузкой. И от общего количества заболевших в больницы поступает порядка 100 человек. Это примерно 30% от общего числа. Сегодня тенденция такова, что коек освобождается даже чуть больше, чем поступает в больных в госпитали. То есть можно говорить, о «слегка положительной тенденции, — ответил Игорь Артамонов.



По словам губернатора главным инструментом борьбы с пандемией остается вакцинация. Люди продолжают прививаться, спрос на вакцину усиливается, отметил глава.



Затронули в эфире и тему коронавирусных ограничений. Так, по-прежнему запрещены массовые мероприятия, в частности, посещение болельщиками футбольных матчей. Но, по словам Игоря Артамонова, в ближайшее время вопрос будет обсуждаться с Роспотребнадзором.



— Ковид с нами надолго, нам с ним жить. Мы обязательно будем прислушиваться к мнению санитарных врачей. При этом постараемся сделать так, чтобы жизнь людей не останавливалась, — сказал губернатор.



Один из липчан — Юрий Ларшин — вспомнил о том, чтоб июне в областном центре прошел рокфестиваль. Мужчина поинтересовался — не этим ли был вызван рост заболеваемости?



— Да, это крупное мероприятие было проведено. Но там были соблюдены беспрецедентные санитарные мероприятия. Сегодня и Роспотребнадзор, и прокуратора надзирает за его последствиями. По их данным из тысяч посетителей фестиваля заболели всего 20 человек, — заключил Игорь Артамонов.



О «скорой помощи»



Игорь Артамонов в ходе прямой линии сообщил о проверке обращений по работе службы скорой помощи. Такие вопросы поступили из ряда районов области и Липецка.

— Мы серьезно подошли к вопросу обеспечения материально-технической базы службы «скорой помощи», — сказал губернатор. — С 2018 года приобрели 42 новых автомобиля скорой, недавно поступили 22 «Ларгуса», в планах приобрести 63 «Соболя». Вспомните, прошлой осенью во время сложной ситуации с коронавирусной инфекцией поступали сигналы об очередях у больниц, о невозможности дождаться врачей. Сегодня такого нет.

Кроме того, совсем недавно стало известно о выделении 19 автомобилей скорой медицинской помощи класса В. Автомобили предусмотрены для использования в сельских поселениях, в том числе в поселках городского типа, и малых городах. По словам губернатора, нагрузка на скорую зависит от экстренности вызова.

— Надо понимать, что неоказание помощи человеку — уголовное дело, да и моральная сторона вопроса важна. Нет случаев, когда в помощи было отказано, другой вопрос — экстренность любого случая. Именно от этого зависит время приезда бригады врачей к больному. Но в любом случае, все обращения будут рассмотрены, — пояснил Игорь Артамонов.

О «продуктовой корзине»

Обращаясь к главе региона Дмитрий Беляев поднял тему цен на продукты.

Стоимость борщевого набора в Липецкой области за два месяца снизилась почти в два раза, отметил во время «прямой линии» Игорь Артамонов. Если в конце июня, свекла, морковь и другие ингредиенты суммарно обходились покупателям в 300 с лишним рублей, то сейчас те же продукты можно купить за 150.

При этом стоимость «продуктовой корзины» в Липецкой области ниже, чем в среднем по России, и в два раза ниже, чем в Москве.

Об ответственности сельхозпроизводителей

Одна из жительниц спросила об установке детской площадки в поселке Агроном Лебедянского района. Игорь Артамонов рассказал, что удалось достичь консенсуса с руководителем сельхозпредприятия ООО «Агроном-сад»: разработана масштабная программа по улучшению инфраструктуры поселка, и в ближайшие годы здесь ожидаются кардинальные изменения.

Однако, как отметил губернатор, не все, кто зарабатывает в Липецких селах, относятся к территориям ответственно. И это будут менять.

— Только за последний год от реализации продукции они получили более 30 млрд рублей прибыли. Доходы выросли на 70 процентов. Но налогов они не платят, — заявил Игорь Артамонов. — И не вкладываются в инфраструктуру тех территорий, где они работают, и где живут их сотрудники. Любой бизнес должен быть социально ответственным, но далеко не все аграрии, работающие в нашей области, эту ответственность понимают.

По программе комплексного развития сельских территорий, как отметил губернатор, в селах строятся школы и детские сады, ремонтируются и создаются дороги, устанавливаются детские и спортивные площадки. То есть государство несет колоссальные расходы, чтобы жизнь людей в сельской местности была комфортной. Тех людей, которые работают на наши аграрные компании. Которые, не неся социальных затрат, получают большие прибыли.

— Это несправедливо, — заметил Игорь Артамонов. И добавил: — У нас есть рычаги воздействия, которые мы можем использовать в таких случаях. Это земля, областная, муниципальная, паевая, которую мы просто будем изымать из аренды у тех, кто нас не слышит. «Золотая» земля должна работать на тех людей, которые на ней живут. На их благосостояние и комфорт.

О школах

Поднималась в ходе прямой линии и тема образования. Сразу несколько школ строятся в Липецкой области, причем часть из них уже откроются к новому учебному году: полилингвальная школа в Липецке, новое учебное заведение в селе Пятницком Измалковского района, школа в Большом Хомутце Добровского районе, в Грязях идет строительство новой школы, строится пристройка к зданию в Тербунах и т.д.

— В регионе идет большое школьное строительство, — отметил Игорь Артамонов.

Кроме того, к новому учебному году в районах области отремонтировали 45 школ. Особо отметил глава региона проект реконструкции школы № 24 в Ельце.

— Ее модернизация обошлась в 150 млн рублей — это в пять раз меньше, чем строительство аналогичной школы. Здесь появятся спортивные сооружения, современное оборудование, школа после капремонта стала современным центром образования. Именно по такому принципу, я считаю, должна идти реконструкция школ в регионе, — сказал Игорь Артамонов. — Это значительно дешевле, чем строить новую, а получаем мы фактически обновленное здание. И важно такой проект транслировать на остальные школы в Липецкой области. Более того, нужен и интерактив — спрашивать у жителей, учеников, какой они хотят видеть свою школу.

Как отметил губернатор, сейчас среди глав муниципалитетов идет соперничество, «прекрасное соперничество», по оценке Игоря Артамонова, у кого лучше школа.

О мусорных полигонах

Ряд вопросов, заданных губернатору, касались тем экологии.

По словам Игоря Артамонова, дальнейшая перспектива переработки мусора в регионе будет связана со строительством современных технопарков. Но делать такие технопарки вблизи «Галичьей горы» и других заповедных мест региональные власти не планируют и не будут.

Твердо губернатор высказался и на тему «московского мусора» Фейки о его доставке в регион начали гулять с приближением выборов, с подачи политических сил. Ответ на вбросы однозначный: мусора из других регионов в Липецкую область возить не будут.

Вместе с тем глава региона подчеркнул, что качественная переработка мусора во многом зависит от экологической культуры самих липчан. — Люди совершенно бесплатно могут получить контейнеры для сбора мусора, но часто они не могут договориться между собой по поводу того, куда их поставить. Перед главами муниципалитетов стоит задача убедить людей пользоваться контейнерами и помочь определиться с местами для их размещения. — сказал Игорь Артамонов.

О водоснабжении

Важной темой «Прямой линии» стала ситуация с водоснабжением сел. Каждое лето возникающие в этой сфере проблемы занимают первые строчки в топах поступающих из районов жалоб.

Губернатор назвал две причины, пока мешающие решить проблему раз и навсегда. Первая — многочисленные факты воровства воды на местах.

— Из 100 процентов поднимаемой воды у нас платят только за 50 процентов, — сказал Игорь Артамонов. — В районах мы даже поднимали в воздух квадрокоптеры и видели участки, на которых установлены насосы, подкачивающие воду для бассейнов.

Вторая проблема — инфраструктура. На ремонт устаревших труб, изношенных насосов и плохих башен в 2021 году было выделено в 4 раза больше средств, чем в 2020-м. Но даже это не позволяет добиться полной модернизации. Острее всего «водный вопрос», по словам Игоря Артамонова, стоит в Тербунском и Липецком районах.

Поэтому для решения проблемы в 2022 году планируется изыскать дополнительные средства.

О газификации

Рассказал губернатор и начале в регионе программы догазификации, рассчитанной на период 2021–2025 годы. На днях состоялось открытие распределительного газопровода в селе Косыревка Липецкого района. Газовые сети протяженностью 17 км проложены по 17 улицам населенного пункта, что позволяет подключить к природному газу 350 ранее негазифицированных домовладений. А всего программа охватит более 21 тысячи домовладений.

Напомним, в ноябре 2020 года Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы. Согласно документу, «Газпром» проведет реконструкцию и техническое перевооружение четырех газораспределительных станций, построит межпоселковые газопроводы. Будут созданы условия для газификации восьми населенных пунктов в Грязинском, Долгоруковском, Краснинском и Лебедянском районах.

Жителям области, проживающих в негазифицированных домах и желающих получать голубое топливо, губернатор рекомендовал обращаться в АО «Газпром газораспределение Липецк». Кстати, дополнительные стимулы для реализации ускоренного механизма догазификации дают региональные меры поддержки. Льготные категории заявителей получают материальную помощь, действует программа возмещения 50% стоимости газификации жилого помещения.

О жилье сиротам

Сиротам в Липецкой области будут компенсировать расходы за аренду жилья. Об этом глава региона Игорь Артамонов заявил, отвечая на вопрос липчанки Ангелины. Девушка рассказала, что является сиротой. С 2017 года она стоит в очереди на жилье. Но очередь движется очень медленно.

— Вопрос обеспечения жильем детей-сирот действительно сложный. Из федерального бюджета нам ежегодно выделяют 50 млн. Из регионального мы сначала выделяли 200 млн, теперь — 350. Но даже этих денег недостаточно. Чтобы единовременно решить эту проблему, нам нужно 3,5 млрд рублей. И мы уже обратились в федеральные органы с просьбой разрешить взять инфраструктурный бюджетный кредит, — объяснил глава региона.

Пока вопрос рассматривается, в регионе было принято решение ежемесячно компенсировать детям-сиротам расходы за аренду жилья. Главное условие ее получения — это наступление права на предоставление квартиры.

Таким правом на сегодняшний день в регионе обладают 1753 человека. Выплаты будут производить по фактическим тратам, но не более восьми тысяч рублей в Липецке и Ельце. И не более пяти в городских и сельских поселения. Компенсацию дети будут получать до момента обеспечения жильем.

И о личном…

Завершилась «Прямая линия» блиц-интервью, в котором прозвучали личные вопросы от липчан. Например, про его попугая. Напомним, о наличии у губернатора питомца липчане узнали в феврале 2021 года, когда он выложил фото с птицей на плече в своем Инстаграме. Тогда Игорь Артамонов сообщил, что питомца зовут Лёня.

Глава региона рассказал, что супруга и дочь выписали птице охранную грамоту. Сам же Игорь Артамонов вынужден терпеть попугая как члена семьи.

— С попугаем у нас свои счеты. Он погрыз мой ремень и туфли. А семья его любит. Я же больше собак люблю, — ответил губернатор.