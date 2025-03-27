Игорь Артамонов обсудил меры безопасности во время празднования 80-летия Победы в Липецкой области

Обеспечение безопасности во время массовых мероприятий, приуроченных к празднованию 80-летия Победы в регионе, обсудили на заседании антитеррористической комиссии в Липецкой области, которое провел губернатор Игорь Артамонов. Руководители силовых ведомств и МЧС доложили о планах по организации дежурств личного состава, проверке мест проведения, транспорта, в том числе общественного, а также граждан, принимающих участие в мероприятиях.

«В этом году отмечается великая дата – 80 лет Победы. Люди в любом случае захотят прийти поклониться подвигу. Поэтому в целях обеспечения безопасности мы должны отработать все возможные сценарии, в том числе работу систем оповещения, порядок действий при включении сирены, подготовить волонтеров, которые смогут сориентировать людей, куда двигаться и как себя вести», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Также на заседании рассмотрены вопросы реализации на территории региона Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ, профилактики в среде мигрантов из стран Центрально-Азиатского региона и обеспечения антитеррористической защищенности мест отдыха детей. В период подготовки к оздоровительной кампании рекомендовано не только привести в соответствие все учреждения, но и согласовать план проверок в течение сезона. В начале каждой смены с детьми будут проводиться тренировки на знание действий в случае любой угрозы.