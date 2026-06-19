Игорь Артамонов обсудил меры поддержки предпринимателей с деловым сообществом ClubFirst

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в стратегической сессии деловой миссии делового сообщества ClubFirst. Встреча стала ключевым событием визита предпринимателей в регион, направленным на знакомство с инвестиционным потенциалом области.

ClubFirst — одно из крупнейших деловых сообществ России, объединяющее более 1000 собственников и топ-менеджеров среднего и крупного бизнеса из 26 отраслей. Клуб основан в 2017 году и нацелен на обмен опытом и поддержку предпринимателей.

В рамках стратегической сессии участники бизнес-миссии обсудили ключевые для инвесторов вопросы: логистику, подключение к инженерным сетям, кадровый потенциал, налоговые условия и сопровождение инвестиционных проектов. Предприниматели посетили промышленные площадки региона, ознакомились с инфраструктурой и действующими мерами поддержки бизнеса.

Липецкая область демонстрирует устойчивые позиции в национальной экономике. Регион входит в топ-15 субъектов, обеспечивающих продовольственную безопасность страны, и занимает место в десятке лидеров по объёму экспорта аграрной продукции. Особая экономическая зона «Липецк» трижды признавалась лучшей в России. В этом году область улучшила свои позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, поднявшись на 7-е место.

Особое внимание на сессии было уделено перспективам развития ИТ-компаний. Власти региона подчеркнули, что это одно из приоритетных направлений, и для технологического бизнеса в области созданы необходимые условия и меры поддержки.

Глава региона отметил, что каждый участник бизнес-миссии рассматривается как потенциальный инвестор. При этом позиция областной администрации остаётся принципиальной: Липецкая область открыта для бизнеса, но приоритет отдаётся компаниям, готовым работать в регионе на долгосрочной основе.

«Нам важно, чтобы компании приходили в регион надолго и с уважением к людям, которые здесь живут и работают. Это означает качественные рабочие места, белую и конкурентную зарплату, готовность развивать производство, участвовать в жизни территории и становиться частью экономики региона, а не просто использовать Липецкую область как удобную точку на карте», — подчеркнул Игорь Артамонов.