Экологическая деревня может появиться в Задонском районе. Сегодня перспективу ее создания руководитель области Игорь Артамонов обсудил на рабочем совещании. Казачье подворье, ремесленные мастерские, торговые палатки, кафе, гостиничные корпуса станут наполнением экодеревни. Предполагается, что туристический объект разместится недалеко от федеральной трассы М4 Дон.

«Люди приезжают в Задонск, на Кудыкину гору, едут в другие города через наши красивые места. По дороге они могут остановиться в экодеревне, переночевать здесь, купить фермерские продукты или ремесленные товары. Единая площадка может стать лицом Липецкой области», – сказал Игорь Артамонов.

Идея создания такой площадки появилась у главы региона после поездки в Задонский район, в ходе которой Игорь Артамонов посетил сыроварню в селе Рогожкино и познакомился с семьей фермеров. Они занимаются производством 12 видов сыра из козьего и коровьего молока с 2017 года. Сыровары выпускают качественную продукцию, достойную самых высоких оценок, отметил Игорь Артамонов. Кроме того, другие местные фермеры выращивают качественные овощи и фрукты, которые могут также найти своего покупателя.

В ходе рабочего совещания Игорь Артамонов рассмотрел уже существующие туристические комплексы Липецкой области, в частности, «Казачью заставу», «Казачий Луг», археологический парк «Аргамач». Он поручил своему первому заместителю Николаю Тагинцеву разработать на их примере проект экодеревни.

«Создание экологической деревни поможет нам сделать регион более привлекательным для туристов и поддержать местных фермеров», – отметил Игорь Артамонов.