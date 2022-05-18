Компания Бипласт обещает сохранить весь штат сотрудников, несмотря на непростые условия работы. Об этом рассказал гендиректор компании Игорь Сиротинин руководителю Липецкой области в ходе рабочей встречи, которая состоялась сегодня.

Бипласт – крупный российский производитель полимерных изделий. Предприятие расположено в Лебедяни и специализируется на продукции для различных сегментов рынка, таких как товары для дома, бытовая техника, электроника, складская логистика и строительство. Завод выпускал всю линейку пластиковой продукции для IKEA, но после ухода этой компании с рынка производство частично приостановилось. Сейчас на Бипласте для 183 работников введён режим простоя. Всего на заводе около 500 сотрудников.

По словам гендиректора предприятия, в течение лета эту проблему планируют решить, все рабочие места хотят сохранить. Сейчас ищут азиатских партнёров, запланированы деловые встречи для обсуждения возможного сотрудничества с компаниями Hoff и Leroy Merlin.

Кроме того, Бипласт отрабатывает возможность увеличения производства собственной продукции и расширения ассортимента. В частности, рассматривается вероятность запуска проекта по импортозамещению и выпуску пластиковых крышек типа Guala Pack для упаковок детского питания. В России сейчас производителей такой продукции нет, а объёмы потребления растут с высокой скоростью. Как рассказал Игорь Сиротинин, есть предварительные договорённости на поставку необходимых пресс-форм. При положительном решении вопроса в Лебедяни готовы выпускать 120 млн штук таких крышек в год.

«Планы интересные и особенно важные с точки зрения сохранения рабочих мест. Со своей стороны мы готовы оказать необходимое содействие и помочь с финансированием из регионального Фонда развития промышленности», – подытожил руководитель Липецкой области.