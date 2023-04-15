Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с председателем регионального отделения Российского движения детей и молодежи Александрой Какичевой. Они обсудили первые результаты работы и перспективы развития движения.

Первое заседание Координационного совета Общероссийского движения детей и молодежи под председательством губернатора состоялось в декабре 2022 года. Как рассказала Александра Какичева, в движении участвуют 3407 человек, из них 1607 зарегистрированы на сайте будьвдвижении.рф. В регионе создано 240 первичных отделений, они открыты в школах, техникумах, вузах, молодёжных центрах, центрах дополнительного образования. Молодые люди провели множество акций, среди которых «Российский Детский Дед Мороз», марафон открытий, школу актива РДДМ.

«Движение первых» открывает большие возможности перед школьниками и студентами. Они могут придумывать интересные проекты, пробовать себя в различных сферах, участвовать в молодежной политике региона. Важно создавать условия для движения, поддерживать все инициативы молодых людей», – отметил Игорь Артамонов.