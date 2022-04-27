Студентам Рязанского государственного медицинского университета порекомендуют приехать на работу в Липецкую область. Об этом сегодня заявил ректор медвуза Роман Калинин в ходе встречи с главой региона Игорем Артамоновым. Обсуждались перспективы сотрудничества и необходимость увеличения квот целевого набора для липецких студентов.

Четверть липецких врачей являются выпускниками РязГМУ. Для обеспечения ранней профориентации абитуриентов в регионе под эгидой университета созданы семь медицинских классов. Сейчас в рязанском медвузе обучаются 333 липчанина, в том числе 172 целевика. Игорь Артамонов отметил, что нашей области необходимо увеличение квоты по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия». Ректор университета подтвердил, что такое возможно.

«Такая возможность есть, надо совместно над этим работать. Что-то постараемся сделать уже в этом году. Причём у нас есть не только целевики, много студентов из других регионов, которые могут выбрать Липецкую область для работы. Здесь предлагаются хорошие условия, в регионе мощная кадровая программа, губернатор очень заинтересован. Будем представлять регион ребятам. Возможно кто-то приедет сюда работать гораздо раньше целевиков, которым предстоит учиться больше шести лет», – прокомментировал Роман Калинин.

Обсудили и возможность привлечения на договорной основе специалистов университета к консультационному приёму населения в государственных медицинских организациях области. Такой пример есть уже с воронежским медвузом – врачи из университета, в том числе профессорский состав, еженедельно приезжают из соседнего региона и принимают здесь местных больных.

«Кадровый вопрос в региональной медицине всё ещё достаточно острый. Да, специалисты потихоньку приходят, да, мы ждём целевиков, но нашим жителям нужны врачи здесь и сейчас. Мы стараемся всеми возможными способами это решить. Опыт работы с воронежскими врачами пока не такой большой, но уже понятно, что продуктивный – несколько их визитов позволили разгрузить очереди к липецким медикам, люди смогли быстрее попасть на приём, много детей получили помощь – это очень важно», – сказал Игорь Артамонов.