Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов накануне посетил один из ведущих вузов России – Национальный исследовательский технологический университет МИСИС. Руководитель региона познакомился с инфраструктурой учреждения, его образовательной и научной деятельностью и пообщался с представителями ректората.

По итогам встречи стороны договорились о сотрудничестве московского университета с предприятиями и образовательными организациями Липецкой области в сфере подготовки кадров, развития молодежной науки и создания так называемых R&D-центров, специализирующихся на передовых исследованиях и разработках. «Липецкая область – инновационный регион, который смотрит в будущее. Поэтому мы заинтересованы в вовлечении обучающихся липецких вузов в научную деятельность. Сегодня существует запрос от предприятий ОЭЗ «Липецк» на высококвалифицированных технических специалистов, которые способны развивать инновационную составляющую производства и обеспечивать конкурентоспособность на федеральном уровне», – подчеркнул Игорь Артамонов.