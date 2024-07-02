Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провёл рабочую встречу с руководителем областного центра Романом Ченцовым. Обсуждались первоочередные задачи в работе нового градоначальника.

«В управлении благоустройства нужно разбираться с кадрами. Сколько бы техники для уборки улиц мы ни закупали, без водителей она далеко не уедет, а без дворников улицы не подметутся. На работу с управляющими компаниями и подрядчиками у нас взгляды совпадают – за неисполнение обязанностей и несоблюдение сроков принимать жёсткие меры», – прокомментировал губернатор по итогам встречи.

Глава региона подчеркнул, что крайне важно взаимодействовать с жителями, и поручил мэру Липецка поставить в приоритет эту работу.

«Большая часть обращений, которые мы получаем, касается как раз Липецка. Прошу реагировать на жалобы не отписками, а разбираться в проблемах, просто и понятно разъяснять людям, ну и чаще с ними встречаться», – подчеркнул губернатор.

Роман Ченцов рассказал, что сейчас мэрия как раз по обращениям горожан работает с перевозчиками. Люди жалуются, что на маршрутах общественного транспорта часто бывают задержки рейсов. В качестве одного из вариантов решения проблемы предлагается приём на работу женщин-водителей и организация переобучения.

Ещё одной из приоритетных задач на ближайшее время Роман Ченцов назвал завершение реконструкции Комсомольского пруда. Запланирована встреча с подрядчиком для обсуждения причин задержки сроков и совместного поиска решения вопроса.