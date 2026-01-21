Игорь Артамонов обсудил развитие молодёжного волонтёрства и донорства с липецкой финалисткой проекта «ГосСтарт»

Анна Косарыч из Липецкой области преодолела серьёзный отбор и вошла в число финалистов Всероссийского проекта «ГосСтарт», который реализуется Росмолодёжью. Успех в конкурсе открыл для липчанки новые возможности: стажировку в Федеральном медико-биологическом агентстве и обучение в РАНХиГС.

Анна – специалист по связям с общественностью Липецкой областной станции переливания крови и заместитель председателя молодёжного правительства Липецка. Является автором благотворительного проекта «Маленькие ангелы большой России», вошедшей в топ-10 конкурса «Доброволец России». Ещё один её проект – «Популярно о донорстве» – направлен на популяризацию донорства крови и костного мозга среди молодёжи через образовательные лекции, экскурсии и акции.

Встреча с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым стала логичным продолжением общественной и профессиональной деятельности Анны. В ходе беседы обсудили перспективы развития донорского движения в регионе, механизмы поддержки и тиражирования успешных волонтёрских практик, а также вовлечение молодёжи в решение социально значимых задач.

«Анна – яркий пример того, как искренняя увлечённость и профессиональный подход меняют мир к лучшему. Её работа на стыке медицины, коммуникации и волонтёрства спасает жизни и формирует новую культуру ответственности. Мы будем поддерживать такие проекты и создавать условия, чтобы талантливые молодые люди могли реализовываться», – подчеркнул губернатор.