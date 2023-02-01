Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провёл рабочую встречу с акционером компании «Елецгидроагрегат» Антоном Ситниковым. Обсуждались итоги и перспективы развития предприятия, а также реализация проектов по импортозамещению.

«Елецгидроагрегат» входит в состав Группы компаний «Строймашсервис». Предприятие основано в 1944 году и сегодня является ведущим отечественным производителем широкой линейки гидроцилиндров, гидроклапанной аппаратуры, сливных и напорных фильтров.

Антон Ситников рассказал руководителю области, что компания расширяет круг заказчиков и потребителей, а также успешно работает в кооперации с предприятиями, ведущими свою деятельность на территории региона, в том числе и в плане импортозамещения. К примеру, «Елецгидроагрегат» поставляет продукцию компаниям «Хорш», «Квернеланд», «ЛМЗ», «Грязинский культиваторный завод».

Завод модернизируется. В прошлом году частично обновили парк оборудования, в этом планируют отремонтировать один из цехов, приобрести новые станки, создать цех обработки листового металла. В планах до 2025 года запуск новых линий – гальваники и покраски, а также цифровизация производства.

На предприятии создаются новые рабочие места – около ста за последний год. Всего здесь трудоустроены более 500 человек. Губернатор акцентировал внимание на уровне заработной платы рядовых сотрудников. «Предприятие развивается, модернизируется, имеет неплохую выручку, активно участвует в социальных проектах. Хотелось бы увидеть более впечатляющую динамику по зарплатам», – сказал Игорь Артамонов.