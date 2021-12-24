Первое заседание Экспертного Совета при главе администрации Липецкой области состоялось сегодня. Его провёл глава региона Игорь Артамонов. Совет создан в этом году, в него вошли уважаемые в регионе люди, признанные профессионалы из разных сфер, которые внесли значительный вклад в развитие области, и готовы поделиться своим опытом. Их мнение будет учитываться властью при обсуждении важных для региона вопросов и принятии решений.

Руководитель Липецкой области рассказал участникам заседания о работе, проделанной в регионе за последние два года, пояснил, как выстроена обратная связь с жителями. Также членам Экспертного Совета была представлена Стратегия развития Липецкой области до 2030 года, которая формируется совместно с жителями. На специально созданном портале каждый желающий мог представить свои идеи и проекты, направленные на развитие области и повышение качества жизни. Поступило свыше 80 инициатив. Лучшие будут реализованы.

Следующее заседание состоится в новом году. К этому времени члены Экспертного Совета определят своего лидера и представят список направлений, в которых им интересно взаимодействовать с властью и обществом.

«Для нас важно получить оценку своей работы от тех, кто вложил много сил в развитие региона. Мы рассчитываем на продуктивное взаимодействие, ждём предложений, замечаний и конструктивного диалога», – прокомментировал Игорь Артамонов.