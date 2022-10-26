СТП-Липецкое станкостроительное предприятие готово производить новую продукцию, в том числе ипмортозамещающую. Мощности и площади завода позволяют. Об этом руководителю региона Игорю Артамонову сообщил гендиректор компании Алексей Шелгунов.

О желании посетить производство губернатор завил на прошлой неделе в ходе встречи с руководителем СТП-Липецкое станкостроительное предприятие в областном правительстве. Сегодня Игорь Артамонов осмотрел цеха, обсудил с гендиректором планы по развитию производства. Как рассказал Алексей Шелгунов, в настоящее время у компании есть некоторые сложности имущественного характера, оставшиеся от предыдущего руководства. Губернатор сообщил, что областное правительство постарается оказать содействие в разрешении проблемных вопросов.

«Предприятие выпускает качественную, востребованную и очень нужную сейчас продукцию. Производство необходимо сохранить, к тому же здесь есть возможности для развития. Существует ряд инструментов поддержки, которыми мы обязательно воспользуемся и постараемся совместно решить все сложности», – прокомментировал губернатор.

Сегодня СТП-Липецкое станкостроительное предприятие производит шлифовальное оборудование, которое востребовано почти всеми заводами, где применяется металлообработка. Есть станки, которые не производит больше никто в России, по качеству они не уступают европейскому оборудованию и стоят при этом в разы дешевле.

«Несмотря на сложности, коллектив завода не стоит на месте. У нас хорошие конструкторы, которые постоянно совершенствуют оборудование. Есть задел на изготовление станков совершенно нового принципа работы», – прокомментировал Алексей Шелгунов. Он добавил, что производство прибыльное, линии заполнены заказами. Сотрудникам регулярно повышают зарплату. Есть контракты для оборонно-промышленного комплекса страны.