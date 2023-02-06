Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провел рабочую встречу с главой Ельца. Евгений Боровских рассказал губернатору об итогах социально-экономического развития Ельца в 2022 году и обозначил планы на 2023 год.

Инициированная губернатором программа развития города «Елец 2.0» продолжается. Евгений Боровских рассказал о том, что в городе благоустроены 10 территорий по проекту «Жильё и городская среда», обновлены 12 участков дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Также капитально отремонтированы и отреставрированы 10 объектов. Среди них детская школа искусств, художественная школа, библиотеки.

Кроме того, благодаря победе Ельца в конкурсе малых городов и исторических поселений, обновлен сквер Пушкина. Дополнительно заасфальтированы 15 улиц частного сектора, приведены в порядок 19 дворовых территорий по желанию жителей, установлено 54 остановочных павильона, реконструировано 97 мусорных площадок.

Много внимания уделяется и спортивным объектам. В 2022 году завершилось обустройство лыжероллерной трассы. Средства на строительство объекта на территории лыжной базы были выделены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда». Помимо самой трассы протяженностью полтора километра здесь отремонтировали существующие спортивную и волейбольную площадки, смонтировали освещение. К открытию готовится физкультурно-оздоровительный комплекс «Виктория» с 25-метровым бассейном.

В Ельце успешно реализуются проекты в сфере культуры и образования. В гимназии № 11 открылся школьный «Кванториум», выполнен капитальный ремонт в лицее №5. Открываются модельные библиотеки, создано 647 новых мест в системе дополнительного образования, детские школы оснащены музыкальными инструментами.

Игорь Артамонов и Евгений Боровских обсудили планы по реконструкции ДК «Эльта» и кинотеатра «Луч». Ключевые задачи на 2023 год – ввод жилья в новых микрорайонах, содержание общественных пространств, строительство ФОКа. Губернатор отметил, что в ближайшее время посетит Елец и оценит, как идет работа на строительной площадке будущего спортивного комплекса. Также посетит и другие важные объекты.

«Елец успешно реализует национальные проекты и создает современные общественные пространства. Ремонтируются улицы и здания, обновляются дороги, парки и скверы. Продолжим развивать Елец, улучшать инфраструктуру и поднимать качество жизни ельчан на более высокий уровень», — отметил Игорь Артамонов.