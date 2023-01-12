Средняя зарплата в Краснинском районе в 2022 году составила более 45 тысяч рублей в месяц. А уровень безработицы снизился практически в шесть раз – с 0,96% до 0,15%. Ожидается, что эти показатели будут улучшаться за счет ввода новых производственных площадок. Так, в 2023-2025 годах планируется создать 800 новых высокотехнологичных рабочих мест на предприятии по выпуску электрокаров «Моторинвест» и 150 – в сфере сельскохозяйственного производства. Об этом губернатору Липецкой области Игорю Артамонову доложил глава Краснинского района Алексей Телков в ходе личной встречи.

Игорь Артамонов поинтересовался, как идет работа по подготовке трудовых резервов и в особенности по обеспечению их жильем. Алексей Телков сообщил, что работа по подбору кадров началась в прошлом году. Для студентов техникумов из соседних муниципалитетов на предприятиях проводились проф-квесты и экскурсии. С инвесторами ведутся переговоры по поводу комплексной жилой застройки. Также в муниципалитете используется практика перевода нежилых помещений из числа соцучреждений, которые не используются по назначению, в жилые и устройства в них квартир социального найма. Кроме того, предприятие «Моторинвест» привлекает рабочих с соседних территорий. Ежедневно автобусы привозят сотрудников из Ельца, Елецкого, Лебедянского и Становлянского районов.

«Прекрасно, что нам удается побеждать безработицу, но если мы хотим, чтобы предприятия и экономика районов развивались, приходили новые инвесторы, необходимо думать о кадровом потенциале. Решением может стать трудовая миграция. Для этого необходимо создавать комфортные для сотрудников условия. Это стратегическая задача, которую нужно рассматривать вместе с инвесторами, предлагать им принимать участие в обеспечении своих работников жильем и улучшении социальной сферы территории», – отметил Игорь Артамонов.

Также на встрече были рассмотрены реализованные проекты района. В их числе ремонты школ, спортивных объектов, благоустройство парков и детских площадок, модернизация уличного освещения и дорожной сети. Весной планируется проведение сходов с жителями для уточнения дальнейших проектов по благоустройству и создания комфортной среды.