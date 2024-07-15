Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудил с главой Становлянского округа волнующие жителей муниципалитета вопросы. Прежде всего, ночной инцидент – на территорию электроподстанции упал БПЛА. Обошлось без пострадавших и ущерба. Работа энергообъекта не нарушена.

Также рассмотрены вопросы, которые вызывают больше всего жалоб у сельчан. Это вывоз мусора и работа водоканала. Соответствующие поручения по их решению даны профильным заместителям на оперативном совещании. На нём же обсудили ряд важных вопросов. В том числе чрезвычайную пожароопасность в регионе из-за жары и запрет на посещение лесов. «Очень прошу его соблюдать. Никому не хотелось бы повторения 2010 года», – сказал Игорь Артамонов.

Кроме того, губернатор дал поручения ужесточить взаимодействие с подрядчиками, допустившими брак и нарушения в ходе работ на региональных дорогах. «Все проблемные точки известны. В ряде случаев мы будем добиваться уголовной ответственности», – отметил он.